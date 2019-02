El Salvadoraanse vrouw die veroordeeld werd na miskraam voorlopig vrij

Een vrouw die in El Salvador een straf van dertig jaar uitzat nadat ze een miskraam had gehad, is na bijna drie jaar voorlopig vrijgelaten. Er komt een nieuwe rechtszaak tegen haar, heeft een rechter in hoger beroep besloten.

De vrouw kreeg op 18-jarige leeftijd een miskraam. Evelyn Beatriz Hernandez Cruz, die toen nog op school zat, werd veroordeeld voor moord omdat ze geen medische hulp had gezocht voor de foetus.

Na haar vrijlating werd de vrouw buiten de gevangenis opgewacht door activisten. Ze riepen haar toe: "Evelyn, je bent niet alleen."

Streng abortusbeleid

De vrouw zei tijdens de rechtszaak dat ze meerdere malen was verkracht door een bendelid en niet wist dat ze zwanger was. Ze zei dat ze in april 2016 pijn voelde en flauwviel toen ze een miskraam kreeg, thuis op het toilet. De rechter geloofde dat niet.

Bij medisch onderzoek kon niet worden vastgesteld of de foetus levend ter wereld was gekomen. De rechter suggereerde ook dat de vrouw hulp had gehad van haar moeder.

In El Salvador is abortus onder alle omstandigheden illegaal. Ook na verkrachting of als de vrouw of de baby in levensgevaar is, is het verboden. Vrouwen worden er vaker veroordeeld na een miskraam. In veel gevallen gaat het om arme, jonge vrouwen.