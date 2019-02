Tientallen experts erbij in strijd tegen drugscriminaliteit

De politie gaat extra experts vrijmaken in de aanpak van drugscriminaliteit. Minister Grapperhaus zegt dat het nodig is omdat de enorme hoeveelheid crimineel geld en witwaspraktijken de legale economie en de integriteit van de samenleving dreigen te corrumperen. Bovendien oefent het snel te verdienen 'drugsgeld' een gevaarlijke en ongewenste aantrekkingskracht uit op kwetsbare jongeren, waarschuwt hij.

Het kabinet heeft 100 miljoen euro uitgetrokken om drugscriminelen aan te pakken.

Met het geld en de extra capaciteit op het gebied van intelligence en opsporing hoopt de minister beter zicht te krijgen op geldstromen. Ook komen er strengere regels voor grondstoffen voor synthetische drugs.

"Geld is de belangrijkste drijfveer achter de meeste vormen van criminaliteit. Door geldstromen beter inzichtelijk te maken, kunnen de activiteiten van criminele netwerken beter in kaart worden gebracht en illegaal verkregen vermogen effectiever worden afgepakt."

Privacy

Volgens de minister ondervinden opsporingsdiensten obstakels bij het delen van informatie. "Privacy is van groot belang ter bescherming van burgers, maar het mag niet zo zijn dat criminelen zich erachter kunnen verschuilen." Daarom werkt hij aan wetgeving die het makkelijker moet maken om informatie uit te delen wanneer er sprake is van zware georganiseerde misdaad.

Ook laat Grapperhaus zich nog eens kritisch uit over het plan van GroenLinks dat om xtc te legaliseren. Volgens hem leidt dat tot verwarring in de samenleving.

"Onze misdaadbestrijders moeten weten waar ze aan toe zijn. Het gaat de georganiseerde misdaad om geld en dat verdienen ze vooral met de verkoop van drugs. Dat fenomeen moeten we op alle fronten bestrijden. We mogen het niet zover laten komen dat de drugslabs, drugsafval-dumpingen, bedreigingen en afrekeningen in onze wijken en buurten het nieuwe normaal worden", aldus de minister.