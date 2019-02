Vaticaan zet Amerikaanse ex-kardinaal uit priesterambt

De Amerikaanse oud-kardinaal Theodore McCarrick is nu ook uit het priesterambt gezet. Volgens het Vaticaan heeft hij zich schuldig gemaakt aan het misbruik van minderjarigen en seminarieleden. De 88-jarige McCarrick is de hoogste kerkleider in bijna honderd jaar die het priesterschap verliest.

The New York Times ontdekte vorig jaar dat slachtoffers van McCarrick, toen hij in de jaren 80 bisschop was in de Amerikaanse staat New Jersey, waren afgekocht. Sommige kerkleiders waren al jaren op de hoogte van het misbruik.

McCarrick werd vervolgens door het Vaticaan gedwongen tot ontslag als kardinaal. Nu verliest hij ook zijn titel als priester. De beslissing van de paus komt een paar dagen voor een buitengewone bijeenkomst van kardinalen van over de hele wereld over de misbruikcrisis in de Rooms-Katholieke Kerk.

'Prins van de kerk'

Kardinalen worden ook wel de 'prinsen van de kerk' genoemd. Ze hebben na de paus de hoogste rang in de Rooms-Katholieke Kerk. Ze adviseren de paus en hebben het recht om in een conclaaf een nieuwe paus te kiezen.