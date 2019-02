Wekdienst 16/2: partijcongressen GroenLinks en SGP, PSV in actie tegen Heerenveen

Wat heb je gemist?

Uit een rondvraag van de NOS onder alle 21 Nederlandse waterschappen blijkt dat de waterschappen in ons land veel hebben geleerd van de lange droogteperiode van vorig jaar. Ze hebben draaiboeken aangepast, houden meer water vast, stellen het beleid van schutten waar nodig bij, ontwikkelen maatregelen tegen verzilting, denken na over meer communicatie met burgers en boeren en uiteraard wordt er volop geëvalueerd.

Bij een tewaterlating van een schip op een werf in Hoogezand, in Groningen, is gisteren ternauwernood een ongeluk voorkomen. Terwijl tientallen mensen toekeken, probeerde een medewerker nog een touw weg te halen toen het schip al begon te glijden. De man probeerde weg te komen, maar hij struikelde. Het schip miste hem maar net.