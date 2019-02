Speciaal aanklager VS adviseert hoge celstraf voor Manafort

De oud-campagneleider van president Trump, Paul Manafort, zou ruim 19 tot 24 jaar celstraf moeten krijgen. Dat heeft de Amerikaanse speciaal aanklager Robert Mueller geadviseerd aan een federale rechtbank. Mueller wil daarnaast dat de rechter een boete oplegt die kan oplopen tot meer dan 50 miljoen dollar.

Als de rechter het advies opvolgt, is de kans groot dat de 69-jarige Manafort de rest van zijn leven achter tralies zit.

Schuldig

Manafort werd vorig jaar al door een jury schuldig bevonden aan onder meer belasting- en bankfraude. De rechtbank moet nu bepalen welke straf de lobbyist daarvoor krijgt.

"Manafort gedroeg zich meer dan een decennium alsof hij boven de wet stond", schrijft Mueller in zijn advies. "Hij had meer dan genoeg geld om de belasting die hij verschuldigd was te betalen, maar hij koos er bewust voor om zich niet aan wetten te houden die hem geld zouden kosten."

Welke straf Manafort krijgt, wordt binnenkort bekend.

Rusland-onderzoek

Eerder deze week oordeelde een rechter in een andere zaak dat Manafort opzettelijk heeft gelogen tegen aanklagers in het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.

In die zaak heeft Manafort toegegeven dat hij illegaal heeft gelobbyd voor Oekraïense belangen. Hij kan daar vijf jaar celstraf voor krijgen.