Sponsordeal Rotterdams Zomercarnaval in gevaar door brexit

Het Zomercarnaval in Rotterdam dreigt vrijwel zeker een lucratieve sponsordeal kwijt te raken. De sponsor lijkt vanwege een brexit zonder akkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk af te zien van een contract.

Volgens festivaldirecteur Guus Dutrieux kan zo'n 'no deal' problemen opleveren voor het sponsorcontract. "We waren in overleg met de sponsor, een producent van een Caribisch drankje", zegt hij tegen RTV Rijnmond. "De drankjes worden in Engeland gebotteld. Nu er een harde brexit dreigt kunnen die drankjes hier niet komen." Zonder brexitakkoord zal het de sponsor niet lukken om de drankjes naar Nederland te krijgen.

Harde klap

Het Zomercarnaval is een jaarlijks evenement, dat dit jaar in juli plaatsvindt. Het niet doorgaan van de deal zou volgens Dutrieux een klap zijn. "We zouden ongeveer een ton aan deze deal overhouden. Ik heb nooit gedacht dat een evenementje als het Zomercarnaval gevolgen zou ondervinden van iets in de wereldpolitiek als de brexit."