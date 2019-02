Hoe een aardappelteler een luchthaven begon in Reusel

Nederland is een luchthaven rijker: in het Brabantse Reusel is een gebied van 80 hectare aangewezen als Reusel Airport, met een officiële luchthavenstatus.

Al sinds 2010 experimenteert Jacob van den Borne uit Reusel met drones, die zijn aardappelplanten vanuit de lucht in de gaten houden. Ze geven door of er water nodig is, of er een insectenplaag is of dat ze te nat staan.

Maar Van den Borne liep tegen de grenzen aan van wat er met drones is toegestaan in Nederland. Hij mocht ze niet groter of zwaarder maken, en hij mocht ook niet met meer drones tegelijk vliegen.

Een list

Maar dat was wél noodzakelijk, vond de teler, want hij heeft een praktijkcentrum voor precisielandbouw. Met steun van Europa, Rijk en provincie heeft Van den Borne een opleidings- en experimenteerinstituut. En dat draait alleen goed als er voortdurend innovaties zijn.

Van den Borne bedacht een list om met grotere toestellen te kunnen vliegen: hij deed een beroep op de luchthavenregeling. Daarmee kun je de officiële status van luchthaven aanvragen. Dan zou Reusel voortaan een luchthaven zijn, en moeten andere vliegers rekening met je houden. Daarmee zouden zijn drones een slag zwaarder mogen zijn.