Hoe een talentenjacht uit de VS dragqueens tot in een Gronings buurthuis brengt

Gentlemen, start your engines and may the best woman win!

Fans van de Amerikaanse dragqueens Naomi Smalls, Monique Heart, Trinity The Tuck en Monét X Change hebben komende nacht roodomlijnd in hun agenda staan. Vanaf 03.35 uur Nederlandse tijd wordt de finale uitgezonden van RuPaul's Drag Race All Stars, een tv-talentenjacht voor dragqueens.

Het televisieprogramma is in de tien jaar dat het op de Amerikaanse buis is te zien, uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. Het is bekroond met negen Emmy's en kandidaten kunnen rekenen op een status als superster.

Oud-deelnemers hebben honderdduizenden volgers op Instagram, slepen lucratieve sponsorcontracten binnen en vliegen de wereld over voor optredens. Fans staan uren in de rij om de hand van hun favoriete dragqueen te mogen schudden of met ze op de foto te gaan.