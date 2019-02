Vakbond dreigt met rechtszaak na bezoek aan Picnic

De vakbond en het supermarktconcern hebben ruim 2,5 uur met elkaar gesproken. "Zij vinden nog steeds dat ze niet onder de supermarkt-cao vallen. Wij vinden dat ze daar wel aan gebonden zijn", zegt Marianne Jekkers van FNV. "Ze mogen nu een week nadenken of ze dat standpunt veranderen. Het gaat over interpretatie van de wet en daar kan uiteindelijk een rechter over beslissen. Maar wij hopen dat Picnic tot inkeer komt en dat ze de bodem gaan toepassen die voor al hun concurrenten geldt."