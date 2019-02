Grote brand in loodsen met carnavalswagens in Zaltbommel

In twee loodsen in Zaltbommel woedt een grote brand. In die loodsen stonden de carnavalswagens die over twee weken zouden meerijden met de optocht. Zeker tien carnavalswagens, waaronder de prinsenwagen als de wagen van jeugdprinsen, zijn bij de brand in vlammen opgegaan.

De voorzitter van carnavalsvereniging de Wallepikkers spreekt van een groot drama. "De wagens waren bijna klaar. Alles is weg van zeker tien groepen en loopgroepen", vertelt Martijn Merks tegen Omroep Gelderland. "Maanden is er dag en nacht gewerkt. Sommige andere wagens werden al jaren gebruikt. Een levenswerk weg."