Ook Britse scholieren spijbelen voor het klimaat

Verspreid over het Verenigd Koninkrijk zijn scholieren en andere jongeren de straat op gegaan om aandacht te vragen voor het klimaat. Volgens een van de organisatoren, Youth Strike 4 Climate, waren er vandaag in meer dan zestig steden demonstraties.

In Londen verzamelden zich duizenden leerlingen bij het parlementsgebouw. Ze droegen borden met teksten als "It's our future" (Het is onze toekomst) en "Stop denying our planet is dying" (Stop met ontkennen dat onze planeet sterft):