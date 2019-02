Mannen domineren provinciale kandidatenlijsten, gelijkheid nog ver weg

Tussen provincies zijn weinig verschillen te zien. In Noord- en Zuid Holland hebben in verhouding de meeste vrouwen zich kandidaat gesteld. Respectievelijk 36 en 35 procent van de kandidaten is daar vrouw. Met 28 procent heeft Overijssel de minste vrouwelijke kandidaten.

De kandidaten komen bovengemiddeld vaak van het platteland, zo blijkt uit de analyse. 54 procent van alle Nederlanders woont in dichtbevolkt stedelijk gebied. Bij de kandidaten voor de provinciale staten is dat maar 43 procent. 40 procent van de kandidaten woont in een gebied dat niet of weinig stedelijk is, terwijl dat bij alle Nederlanders 30 procent is.