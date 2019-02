FIOD doet inval bij bouwbedrijf Strukton

De FIOD heeft vanmorgen een inval gedaan bij het Utrechtse bouwbedrijf Strukton. De opsporingsdienst zoekt uit of het bedrijf zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie en valsheid in geschrifte. Dat zou zijn gebeurd bij het verkrijgen van een opdracht voor een metroproject in Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië.

Strukton bouwt daar als deel van een consortium mee aan drie van zes lijnen van een onbemand metrosysteem. Het aandeel van het consortium is op 6 miljard dollar geraamd, het aandeel van Strukton op 890 miljoen euro. Het totale Ryadh Metro Project gaat 16,6 miljard euro kosten. Het moet in 2021 klaar zijn.

Strukton, een dochter van Oranjewoud NV, verwierf de opdracht in 2013. Het was de grootse order ooit. Het bedrijf zegt op zijn site dat het volledig meewerkt aan het onderzoek.

Strukton bouwde ook de tunnel in de A2 bij Maastricht en de Noord-Zuid-lijn in Amsterdam.