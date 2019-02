Tot zestien jaar cel voor aangestoken dodelijke flatbrand Diemen

De rechtbank in Amsterdam heeft celstraffen tot zestien jaar opgelegd voor het aansteken van een brand in een studentenflat in Diemen in de zomer van 2017. Daarbij kwam een man van 27 om het leven. Twee anderen raakten zwaargewond.

Simona I. (24) kreeg met zestien jaar cel de zwaarste straf van de drie verdachten. Zij liet de brand in haar woning op de begane grond van de flat aansteken om verzekeringsgeld op te strijken. Haar broer, Gilermo I. (25), bekende eerder dat hij een van de daders was. Hem werd veertien jaar cel opgelegd. De derde verdachte, Rachied V. (27), ontkent iets met de brand te maken te hebben. Volgens de rechter is er echter voldoende bewijs tegen hem. Hij kreeg vijftien jaar gevangenisstraf.

Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand celstraffen tot achttien jaar tegen de drie verdachten. Tegen Simona I. eiste justitie achttien jaar cel, terwijl Gilermo I. en Rachied V. respectievelijk zestien en zeventien jaar cel tegen zich hoorden eisen. Volgens de officier toonde alleen Gilermo I. berouw voor zijn daden.

75.000 euro

Simona I. bleek enkele dagen voor de brand een inboedelverzekering te hebben afgesloten, waarvan ze het verzekerde bedrag na een dag verhoogde. Na de brand deed ze bij de politie aangifte van brandstichting en probeerde ze bij de verzekering 75.000 euro los te krijgen.

De brand brak uit in juli 2017 op de begane grond van de flat aan de Rode Kruislaan in Diemen, waar zo'n 150 mensen woonden. De brand en rook verspreidden zich snel door het pand.

Door slechte interne communicatie van de brandweer konden in eerste instantie alleen de eerste zeven verdiepingen worden doorzocht. Later werd bij doorzoeking op de twaalfde verdieping het stoffelijk overschot van de 27-jarige student gevonden, evenals zijn zwaargewonde vriendin. De andere bewoonster die zwaargewond raakte, werd daarvoor al gevonden.

Nabestaanden van de overleden student deden aangifte tegen de brandweer.