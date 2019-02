HEMA-taarten extra gecontroleerd na moer in mond 1-jarige

HEMA heeft bij de taarten uit een van zijn zes bakkerijen extra controles uitgevoerd. Aanleiding is een metalen moer die vorige week in een taart in Arnhem werd gevonden. Daarop werd er een onderzoek ingesteld.

De HEMA heeft niet kunnen achterhalen hoe de moer in de taart terecht is gekomen. "We hebben uitgebreid onderzoek verricht, het hele proces is gecontroleerd en er zijn testen uitgevoerd met de metaaldetectie", vertelt een woordvoerder tegen Omroep Gelderland. Taarten werden al door een metaaldetector gehaald voordat ze de fabriek verlaten.

1-jarige

De moer werd gevonden in de mond van een 1-jarig jongetje. Zijn vader had de taart voor z'n dertigste verjaardag besteld en het kind kreeg voor het eerst een stukje. Omdat het jongetje vreemd keek bij de eerste hap, haalde de vader het stukje gebak weer tevoorschijn.

De vondst van de moer is voor HEMA geen aanleiding om de kwaliteit van zijn taarten in twijfel te trekken. Het productieproces is dan ook niet stilgelegd. Wel is er dus besloten tot extra controles.

HEMA heeft contact gehad met de klant, en ook de directeur van de bakkerij heeft met hem gesproken.