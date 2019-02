WNF: actie nodig om koala van uitsterven te redden

De soort is eenzelfde lot beschoren als de orang-oetan in Indonesië, stelt WNF-directeur Pavan Sukhdev. Door houtkap op het Indonesische eiland Borneo zijn de afgelopen twee decennia naar schatting 100.000 van deze mensapen verdwenen.

"De sterfte onder de orang-oetans is symbool komen te staan voor de vernietiging van de regenwouden op Borneo en Sumatra. Ook de koala wordt nu richting uitsterven gedreven door ontbossing." Het WNF denkt dat de buideldieren in 2050 compleet verdwenen zijn als er niets verandert.

'Vrij kieskeurig'

De Australian Koala Foundation schat dat er nog minder dan 100.000 koala's in het wild leven, terwijl het er aan het begin van de eeuw nog miljoenen waren. Hun leefgebied in Oost-Australië is de afgelopen decennia veel kleiner geworden.

Ook is de kwaliteit van de bossen verminderd, zegt een expert tegen het Australische ABC News. De dieren eten alleen eucalyptusbladeren en zijn dus al beperkt in hun keuze. "Ze zijn bovendien vrij kieskeurig en kiezen bepaalde bomen uit op bijvoorbeeld de hoeveelheid water in de bladeren."

Het WNF wil dat de regering van Australië steun gaat verlenen aan boeren die bossen op hun land willen laten staan.

In een reactie zegt de Australische overheid dat er al veel aan de bescherming van de koala's wordt gedaan. Er is een landelijk herstelplan opgesteld om de koala's weer in aantal te doen toenemen.