Politie: 'Wapenstok tegen zittende actievoerders had niet gemoeten'

De politie vindt dat ze de wapenstok niet had moeten gebruiken tegen zittende klimaatdemonstranten van actiegroep Code Rood in Farmsum. Ook hadden ze geen blusmiddel in moeten zetten. Dat stelt de politie na een evaluatie. De wapenstok is wel rechtmatig gebruikt tegen een ander deel van de demonstranten.

In het Groningse dorp blokkeerden actievoerders enkele dagen een opslaglocatie van de NAM. Enkele honderden mensen blokkeerden de toegang om het werk van de aardoliemaatschappij te ontregelen.

Actieregels

De politie greep eind augustus in toen een deel van de demonstranten naar de hekken liep. Dat was tegen de actieregels. In de evaluatie stelt de politie dat er meerdere waarschuwingen werden gegeven in het Nederlands en Engels voordat agenten naar de lange wapenstok grepen. Het geweld tegen deze groep noemt de politie 'proportioneel'.

"Er was duidelijk afgesproken waar gedemonstreerd mocht worden. De mensen mochten niet bij de hekken komen", zegt Susanne Huijing van de politie Groningen Ommelanden tegen RTV Noord. De politie wilde voorkomen dat mensen over de hekken zouden klimmen of spandoeken zouden ophangen, zodat ze ongemerkt een gat in het hek konden knippen.