Anti-windmolenactivisten dumpen mogelijk asbest in Delfzijl

Op een bouwplaats bij het station in Delfzijl is vanochtend een stof gevonden waarbij het vermoeden bestaat dat het om asbest gaat. Op een hek is een pamflet gehangen waarin de vervuiling wordt opgeëist door anonieme anti-windmolenactivisten, schrijft RTV Noord. De omgevingsdienst zoekt nu uit of er echt sprake is van asbest.

Volgens de gemeente Delfzijl ligt het materiaal op een terrein van NS Vastgoed en op gemeentegrond. De omgeving en een rotonde in aanbouw zijn afgezet.

Wind- concentratiekamp

Op het pamflet staat onder andere: "Deze vervuiling, asbest, is hier aan komen waaien door toedoen van aannemersbedrijf Hoornstra. Wind- concentratiekampbouwer in Drenthe. Wie dit bedrijf inhuurt zal asbest oogsten."

Aannemersbedrijf Hoornstra, dat bezig is op de bouwplaats, heeft aangifte gedaan. "We zijn nog nooit eerder bedreigd, dit is voor het eerst. Ik hoop dat de politie deze mensen snel een halt toeroept", zegt de directeur tegen RTV Drenthe. "Het is heel vervelend dat mensen zo ver gaan. We zijn niet eens een partij in deze zaak en doen gewoon ons werk."

Asbestdumping

Het aannemersbedrijf bouwt niet zelf de windmolens. Het levert kranen aan aannemer KWS dat windparken bouwt in de Veenkoloniën.

In de provincie Groningen werden al twee keer eerder asbestdumpingen gedaan door actievoerders. De eerste was in december bij een toekomstige stikstoffabriek in Zuidbroek. De tweede volgde een maand later bij Meeden, op de plek waar ook een windmolenpark moet komen.