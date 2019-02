De 'missing link' van de fotografie: amateurfoto's van 100 jaar oud

Een babykiekje, een snapshot van een uitje, een familieportret, zelfs een selfie in de spiegel. De foto's zijn dan ruim honderd jaar oud, ze zijn opvallend onopvallend van stijl. Op de tentoonstelling Iedereen fotografeert in het Rijksmuseum is te zien hoe in het fin de siècle de fotografie uit zijn keurslijf ontsnapte: van plechtig geposeerde portretten naar de voor ons meer vertrouwde spontaniteit.

"Je kunt zeggen dat op dat moment het dagelijks leven in de fotografie kwam", zegt Mattie Boom. Ze promoveerde op de invloed van amateurfotografen rond de vorige eeuwwisseling. "Als je in de beginperiode een foto van jezelf wilde, ging je poseren in een studio. Een stadsgezicht of een landschap kocht je ook bij de fotograaf. Maar nu kon men ineens zelf foto's gaan maken in de nabije omgeving. Je legde je dierbaren vast, uitstapjes, dat soort dingen."

"Het was echt een missing link. We weten veel over de vroege fotografie en over de belangrijke namen van de 20ste eeuw, Weston, Capa, Van der Elsken. Maar naar deze rare tussenperiode had nog niemand onderzoek gedaan."