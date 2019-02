Chroom-6-onderzoek bij onderhoudsmonteurs KLM

Luchtvaartmaatschappij KLM gaat onderhoudsmonteurs in het Regional Jet Center (RJC) onderzoeken op blootstelling aan chroom-6. Het gaat om mensen die in RJC-werkplaatsen vliegtuigen van de KLM-dochterondernemingen Martinair en Cityhopper hebben geverfd en geschuurd.

Eerder is onderzoek gedaan naar het algemene risico dat in de werkplaatsen op Schiphol grenswaarden van het kankerverwekkende chroom-6 zijn overschreden. Daaruit is gebleken dat dit mogelijk het geval is.

Over individuele blootstelling zegt dit eerdere rapport echter niets, zegt de luchtvaartmaatschappij. Daarom is besloten om dat nu te onderzoeken. Dat gebeurt vanaf volgende maand. Personeel in vijf functies op twee werkplaatsen wordt onderzocht. Een woordvoerder van KLM weet niet om hoeveel mensen het gaat.

Sessies

KLM benadrukt dat de RJC-medewerkers de afgelopen tijd in sessies zijn ingelicht over het eerdere rapport en het vervolgonderzoek. De luchtvaartmaatschappij is niet van plan om in te gaan op vakbond FNV, die gisteren eiste dat het eerdere rapport, dat van oktober 2016 zou dateren, integraal wordt verspreid onder het personeel.

"Dat rapport gaat alleen over een mogelijke algehele overschrijding van grenswaarden", zegt de woordvoerder. "Als het wordt betrokken op de individuele situatie, kan dat leiden tot onnodige onrust."

De luchtvaartmaatschappij stelt verder dat chroom-6 nog niet is uit te bannen uit de luchtvaart. Vanwege vliegveiligheidseisen kan het middel niet eenvoudig worden vervangen. Wel heeft KLM naar eigen zeggen maatregelen genomen die het risico op blootstelling moeten beperken.

Compensatie

Eerder werd bekend dat werknemers van Defensie en van een NS-werkplaats in Tilburg in aanraking zijn gekomen met het kankerverwekkende antiroestmiddel. Voor hen zijn compensatieregelingen in het leven geroepen. De FNV pleitte vorige week voor een groot overheidsonderzoek naar welke bedrijven en sectoren chroom-6 nog meer hebben gebruikt.