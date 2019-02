Lage rente nekt winst van de Volksbank

De Volksbank, de moeder van onder meer SNS Bank, Regiobank en ASN Bank,heeft een goed jaar achter de rug, maar zag de nettowinst wel flink dalen. De bank hield onderaan de streep 268 miljoen euro over, een daling van 19 procent.

De winstdaling is een gevolg van de druk van de lage rente op de rentemarges bij sparen en hypotheken, mindere resultaten bij beleggingen en hogere kosten voor regelgeving en klantencontrole.

Intussen groeit de staatsbank stevig. Het aantal klanten met een betaalrekening steeg met 79.000 naar 1,5 miljoen. Er werden meer hypotheken verkocht waardoor het marktaandeel groeide. En ondanks de lage rente werd meer spaargeld naar de bank gebracht. De Volksbank-banken hebben 10,6 procent van de spaarmarkt in handen.

De winstverwachting voor dit jaar is verlaagd. De aanhoudend lage rente blijft de bank parten spelen. Met kostenbesparingen hoopt de bank de daling op te vangen.

Verdampt de winst

De lage rente is een gevolg van de rentepolitiek van de Europese Centrale Bank. "Als we geld overhebben en dat bij de ECB plaatsen, krijgen we daar geen rente op maar moeten we daarvoor rente betalen (min 0,4 procent)", zegt bestuursvoorzitter Maurice Oostendorp. "En omdat het allemaal al een paar jaar laag is en naar verwachting nog wel even laag blijft, zet dat druk op de rentemarges. Dat maakt alles duurder voor de bank."

"De spaarrente zit bijna op 0 procent, en die kunnen we niet lager maken dan die nu is en we gaan ervan uit dat we in 2019 geen negatieve spaarrente krijgen." Een hogere spaarrente bieden is geen optie. "Dan verdampt de winst naar nul, dat kan niet en is niet gezond voor de bank."

Net als de andere grootbanken zijn de banken van de Volksbank ook veel geld en mensen kwijt aan de klantencontrole. Boetes voor slechte controles van klanten en geldstromen, zoals ING en Rabobank die opgelegd kregen, heeft SNS Bank niet gehad.

"We hebben de zaken op orde, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dat een paar jaar geleden niet zo was en we daar een soortgelijke maar lagere boete voor gekregen hebben", zegt Oostendorp. "We hebben het been bijgetrokken en de klantendossiers en monitoring verbeterd. Maar we moeten meer doen en, zoals de Rabobank ook heeft gezegd, samenwerken met de andere banken en de overheid om te voorkomen dat we in het systeem terrorisme financieren of witwassen. Want dat willen we met elkaar niet."