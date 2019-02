Belgische justitie onderzoekt dood oud-rechercheur Bende van Nijvel

De recherche wil weten of Romelart vrijwillig uit het leven is gestapt en of er een verband bestaat tussen zijn dood en de recente aanhouding van twee van zijn oud-collega's. Vorige maand werden in een week tijd oud-rechercheur Philippe V. en ex-rijkswachter François A. opgepakt en verhoord. Net als Romelart werkten zij jarenlang bij de cel-Delta aan de zaak. V. werd gisteren onder voorwaarden vrijgelaten.

Het tweetal wordt verdacht van manipulatie van een wapenvondst in 1986. Bij het plaatsje Ronquières werden toen wapens en buit gevonden die aan meerdere overvallen werden gelinkt. Pas in 2013 bleek uit wetenschappelijk onderzoek dat de lading enkele dagen voor de vondst in het water was gedumpt. Een jaar eerder was op dezelfde locatie nog niets gevonden. V. en A. zaten achter het initiatief van het opduiken. Ze worden er nu van verdacht daarover te zijn getipt door een informant, iets wat ze zelf altijd hebben ontkend.