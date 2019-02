EA Sports vervangt Cristiano Ronaldo als gezicht van FIFA 19

Internationale media leggen een verband met de verkrachtingszaak waarin Ronaldo wordt genoemd. Hij zou zich in 2009 in een hotelkamer in de Verenigde Staten hebben vergrepen aan een model, iets wat hij zelf ontkent.

De afbeelding van Ronaldo werd in oktober al van de website van EA Sports gehaald. De Amerikaanse game-ontwikkelaar uitte toen zijn zorgen over de beschuldigingen aan het adres van de Portugees.

"We verwachten dat onze ambassadeurs zich gedragen op een manier die overeenkomst met onze waarden", zei EA Sports destijds in een verklaring. Ook een andere belangrijke sponsor van Ronaldo, het eveneens Amerikaanse bedrijf Nike, liet destijds weten de zaak op de voet te volgen.

Toch was Ronaldo de afgelopen maanden nog gewoon te zien op het promotiemateriaal van FIFA 19 en heeft ook Nike nog geen afscheid van hem genomen.

Schikking in fraudezaak

Ronaldo stond vorige maand ook in Spanje voor de rechter vanwege fraude in zijn tijd als speler van Real Madrid. Hij accepteerde de schikking en betaalde een boete van bijna 19 miljoen euro. Ook kreeg hij een voorwaardelijke celstraf.

De voetballer is overigens nog wel gewoon als speler te kiezen in FIFA 19. Ook zijn kenmerkende manier van juichen is niet uit het spel gehaald.