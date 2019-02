In Australië geldt bij vaccinaties: 'No jab, no pay'

De VVD overweegt om ouders te korten op hun kinderbijslag als zij hun kinderen niet laten inenten, net als in Australië. Maar hoe werkt de methode daar eigenlijk? Sinds 2016 geldt in Australië een strenge financiële prikkel: geen inenting, geen kindertoeslag. Dat kan duizenden euro's per kind kosten.

Daarnaast geldt sinds dit schooljaar een tweede maatregel in de staten Queensland en New South Wales. Niet-gevaccineerde kinderen kunnen dan niet meer worden ingeschreven bij de kinderopvang en de peuterschool.

Meer vaccinaties

De tactiek van Australië lijkt te werken. De regeling verwierf bekendheid met de campagneslogan 'No jab, no pay', wat zoveel betekent als 'geen prik, geen geld'. Een groot deel van de ouders kan de kinderbijslag niet missen. Zij laten hun kinderen daarom alsnog inenten, blijkt uit cijfers.

Het aantal vaccinaties zal nog verder toenemen, verwacht het Australische Landelijke Centrum voor Immuniteiten (NCIRS). Met name in de staten waar vanaf volgend schooljaar geen kinderen meer op de dagopvang mogen worden ingeschreven die niet zijn ingeënt.

De overheid wil uiteindelijk dat 95 procent van alle kinderen is ingeënt. En dat gaat de goede kant op. De vaccinatiegraad van 1-jarige kinderen is in Australië inmiddels gestegen tot 94 procent. Vóórdat de overheid een financiële prikkel toepaste, stond de teller ruim op 93 procent.

Bezwaren

Maar ondanks het groeiende aantal gevaccineerde kinderen, klinkt er kritiek op het overheidsbeleid. Artsen, professoren en mensenrechtenorganisaties vinden dat kinderen worden afgerekend op beslissingen van hun ouders. Terwijl zij net zo goed recht hebben op onderwijs.

Daarnaast blijkt uit schattingen dat ongeveer de helft van de vaccinatie-weigeraars dat niet doet op basis van overtuiging, maar puur omdat ze te ver moeten reizen naar een arts of ziekenhuis.

Grote delen van Australië zijn moeilijk toegankelijk. Dat betekent dat mensen soms urenlang moeten rijden voor een inenting. Voor deze ouders is het aanlokkelijk om de vaccinatie over te slaan. Zij beredeneren dat het besmettingsgevaar laag is en willen niet teveel tijd uittrekken voor een prikje of beschikken niet over de juiste vervoersmiddelen.