Hoekstra: intensief gesprek over toekomst AirFrance-KLM

De ministers Hoekstra en Van Nieuwenhuizen hebben vanochtend vroeg AirFrance-KLM-topman Smith nog eens gewezen op het belang van KLM en Schiphol voor Nederland. Op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vertelden ze de nieuwe Canadese topman hoeveel waarde het kabinet hecht aan de zelfstandige positie van KLM binnen het concern.

De ministers pleiten onder meer voor het behoud van de naam KLM in de bedrijfsnaam. Bij de fusie van AirFrance en KLM in 2003 zijn daarover afspraken gemaakt, maar het kabinet is bang dat daaraan wordt getornd.

De bewindslieden wezen ook op het belang van Schiphol als thuishaven en de grote economische meerwaarde die dat heeft voor Nederland. Na het overleg van vanochtend wilde Smith niets zeggen. Hoekstra noemde het "een goed en intensief gesprek." Hij zei dat het om "duizenden en duizenden Nederlandse banen" gaat. "We willen zeker dat dat ook op de lange termijn wordt gewaarborgd."

De Nederlandse staat heeft een belang van 6 procent in AirFrance-KLM. Het KLM-deel doet het beter dan het Franse en in Nederland bestaat de angst dat de KLM het slachtoffer zal worden van plannen "om beter samen te werken". Hoekstra noemde het "een ingewikkelde figuur" dat KLM het goed heeft gedaan en dat er toch discussie is over de positie van KLM-topman Elbers.

Gisteren pleitten verontruste KLM-personeelsleden ook voor het aanblijven van Elbers. Ze zijn bang dat hij moet vertrekken.