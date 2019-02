Lampen van De Hef in Rotterdam keer op keer gestolen

De afgelopen maanden hebben dieven meerdere keren de spotlampen in en om de brug De Hef in Rotterdam gestolen. Volgens de gemeente zijn er al veertig lampen meegenomen.

De Koningshavenbrug, zoals De Hef officieel heet, was tot 1993 een spoorbrug. Door de komst van de Willemsspoortunnel werd de brug overbodig. Het bouwwerk is niet afgebroken omdat het een Rijksmonument is.

Bij een opknapbeurt van de brug zijn er nieuwe lampen geplaatst. Die zijn nu meerdere keren gestolen. De schade is volgens de gemeente al zeker 20.000 euro.

Prikkeldraad

Na de laatste diefstal zijn er weer nieuwe lampen aangeschaft, maar die worden voorlopig nog niet opgehangen. Eerst moeten er maatregelen worden genomen tegen het stelen.

"Dan moet je denken aan prikkeldraad, pennen rondom regenpijpen en een hoog hek aan de zuidzijde om het eigen terrein beter dicht te zetten", zegt een woordvoerder tegen RTV Rijnmond. Het gaat nog een paar weken duren voor die maatregelen zijn doorgevoerd.