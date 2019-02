Wekdienst 15/2: pensioenprotest en kwartfinales ABN Amro-toernooi

Goedemorgen! Vandaag demonstreren vakbonden voor een beter pensioenstelsel en speelt de Zwitser Wawrinka in de kwartfinales van het ABN Amro-tennistoernooi.

Vannacht lag de temperatuur nog dicht bij het vriespunt, maar vanmiddag kan het kwik in het zuidoosten oplopen tot 17 graden. In het noordwesten wordt het waarschijnlijk zo'n 12 graden. In het hele land is het weer zonnig en zacht.