Diefstal van broodje kost Sloveense parlementariër de kop

Een Sloveense parlementariër is opgestapt omdat hij een broodje had gestolen. Hij deed dat naar eigen zeggen om het supermarktpersoneel uit te testen.

Parlementslid Darij Krajcic van de regerende LMS-partij raakte naar eigen zeggen gefrustreerd van het lange wachten om af te rekenen. "Ik voelde mij behandeld als lucht", vertelde hij bij lokale media.

Personeel had niets door toen de man met zijn broodje uit de winkel vertrok zonder te betalen. "Niemand rende achter mij aan, niemand riep wat", zei de man.

Sociaal experiment

De zaak kwam aan het rollen toen de politicus over zijn daad vertelde tegen collega's. Collega-parlementariërs konden wel om de zaak lachen, maar de fractievoorzitter van de LMS-partij veroordeelde de daad en noemde de diefstal onacceptabel. "Hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en zelf besloten om op te stappen."

Krajcic spreekt liever niet van een diefstal. In Sloveense media heeft hij het over een sociaal experiment. De man verklaarde later terug naar de winkel te zijn gegaan om alsnog te betalen.