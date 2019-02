Venezolaanse president Maduro: 'Mijn minister sprak in het geheim met VS'

De Venezolaanse president Maduro zegt dat zijn regering in het geheim heeft gesproken met een gezant van de VS. Ook nadat de gezant had gezegd "dat de tijd van praten voorbij is" is er een ontmoeting geweest, zegt Maduro in een interview met persbureau AP.

De Amerikaanse functionaris, Elliot Abrams, heeft volgens Maduro gesproken met de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken. Over de inhoud van de gesprekken is niets bekendgemaakt. Wel zei Maduro open te staan voor een ontmoeting met Abrams of zelfs met president Trump. Abrams zei een week geleden alleen te willen spreken met Maduro over zijn vertrek.

Crisis

Venezuela verkeert in een politieke en humanitaire crisis. Er is voedselschaarste en sterke inflatie. Miljoenen Venezolanen zijn naar het buitenland gevlucht. Maduro heeft de macht over het land naar zich toegetrokken via dubieuze verkiezingen en een grondwetswijziging.

De vertegenwoordiger van het democratisch verkozen parlement, Juan Guaidó, heeft zich opgeworpen als interim-president. Guaidó wordt gesteund door tientallen overheden wereldwijd, waaronder de VS en Nederland, maar Maduro wil niet wijken.

Guaidó probeert een schaduwregering te vormen, en heeft daarbij een alternatieve ambassadeur en heeft een nieuw overgangsbestuur voor het staatsoliebedrijf aangesteld. Vandaag werd bekend dat het Venezolaanse Openbaar Ministerie een onderzoek heeft ingesteld naar deze mensen. Het hooggerechtshof heeft bovendien bepaald dat een aantal van die bestuursleden het land niet had mogen verlaten.

Hulp staat stil

Intussen weigert Maduro internationale hulp. Een Amerikaans konvooi met hulpgoederen staat al een week stil bij de Colombiaans-Venezolaanse grens. Tegen AP zegt Maduro dat de hulpgoederen "kruimels" zijn in vergelijking met de miljarden bevroren Venezolaanse olietegoeden als gevolg van sancties door de VS.

Nederland wil ook hulp bieden. Daarbij moet Curaçao de "logistieke hub" worden waarvandaan voedsel en medicijnen moeten worden verscheept.