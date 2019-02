'Ministers willen gesprek met topman Air France-KLM'

De ministers Hoekstra van Financiƫn en Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur willen morgenochtend een gesprek met de nieuwe Air France-KLM baas Benjamin Smith.

Het zou een "stevig gesprek" moeten worden, zeggen bronnen in Den Haag. Maar vooralsnog is het nog niet zeker of Smith dan nog wel in Nederland zal zijn. Er gaan ook geruchten dat hij het vliegtuig naar Parijs heeft gepakt.

De inzet van de twee ministers is het opkomen voor de Nederlandse belangen, zoals het behoud van de naam KLM in de bedrijfsnaam en Schiphol als belangrijke thuisluchthaven voor het bedrijf. De Canadees Smith zou die punten niet op zijn prioriteitenlijstje hebben staan.

Verontruste medewerkers

Uiteraard moet het gesprek ook gaan over de positie van Pieter Elbers, die de Nederlandse tak van het bedrijf runt. Elbers wordt gezien als beschermer van de Nederlandse belangen binnen Air France-KLM. Als hij moet vertrekken, raakt Nederland een groot deel van de invloed kwijt, zo is de vrees.

Vandaag kwamen meer dan 1000 verontruste medewerkers van KLM bijeen bij het hoofdkantoor van KLM. Ze overhandigden op Valentijnsdag een liefdesbrief in de vorm van een petitie voor het behoud van hun bestuursvoorzitter Elbers. 25.000 KLM'ers ondertekenden die petitie.