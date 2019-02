Uitbraken in het buitenland tonen aan hoe dodelijk de mazelen is

Ook de situatie in Madagaskar is een extreem voorbeeld van wat er kan gebeuren als te weinig mensen zijn ingeënt tegen de mazelen. Zeker 922 kinderen en jonge volwassenen zijn sinds oktober om het leven gekomen door de ziekte op het eiland.

In 2017 had slechts 58 procent van de bevolking de mazelenprik gekregen. Inmiddels hebben 66.000 mensen het virus. Vooral in dit soort arme landen zijn er flinke gevolgen voor patiënten. In combinatie met ondervoeding is de kans op overlijden of op aanvullende ziektes groot.

In Nederland is de kans dat iemand met mazelen overlijdt kleiner dan een op 10.000, volgens het RIVM. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2013.