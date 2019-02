Amazon ziet af van bouw hoofdkantoor in New York

Webwinkel Amazon bouwt definitief geen hoofdkantoor in de wijk Queens in New York. De technologiegigant ziet ervan af na kritiek van politici in New York, die niet blij zijn met alle gemeentesubsidies die het welvarende bedrijf in de wacht zou kunnen slepen.

Ook was er kritiek op de negatieve houding van Amazon tegenover vakbonden. Het bedrijf was al een jaar bezig met plannen maken voor een nieuw kantoor in Queens. De komst van Amazon zou wel 25.000 goed betaalde banen creƫren.

De webgigant gaat wel door met het bouwen van kantoren in Arlington, Virginia en in Nashville, Tennessee.