Nieuwe tegenvaller voor May, Lagerhuis steunt haar plannen niet

Het Britse Lagerhuis heeft tegen een motie gestemd waarin premier May steun vraagt voor haar poging om opnieuw te onderhandelen over het scheidingsakkoord met de Europese Unie. 303 parlementsleden stemden tegen en 258 leden voor. De stemming is meer symbolisch dan bindend.

Vorige maand stemde het parlement tegen het akkoord van May en de EU. Nu, zes weken voor de brexit, lijdt May weer een nederlaag. De rechterflank van May's Conservatieven onthield zich van stemming, waardoor May de stemming verloor.

Labour-leider Corbyn zei in het Lagerhuis dat de stemming laat zien dat er geen steun is voor May's plannen en dat de regering het parlement niet langer kan negeren zonder met een goed plan te komen.

No deal

Het verlies van de stemming brengt het risico van een brexit zonder deal of een uitgestelde brexit opnieuw dichterbij.