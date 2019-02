Onrust in Italië: olijfolie dreigt een schaars goed te worden

Door slecht weer neemt de productie van olijfolie in Italië steeds verder af, waardoor het een schaars goed dreigt te worden. Italië zou al in april door zijn hele voorraad heen kunnen zijn.

Olijfboeren uit het zuiden van Italië gingen vandaag in Rome met oranje hesjes de straat op om hulp voor hun sector te vragen van de regering.

Vorst, regen en een bacterie

De Italiaanse olijfolieproductie is vorig jaar met 57 procent afgenomen, tot 185.000 ton. Dat is in 25 jaar niet zo weinig geweest. De boerenorganisatie Coldiretti zegt dat gebrek aan olijfolie een rampzalig effect zal hebben op de Italiaanse economie.

Afgelopen jaar kampten de olijfboomgaarden in Apulië met vorst in de lente, hevige regens en een bacterie die door insecten wordt verspreid, de xylella-bacterie.

Italië is goed voor 15 procent van de olijfolieproductie wereldwijd. Ook in Griekenland en Portugal vallen de oogsten van olijven tegen. Alleen in Spanje gaat het goed, meldt de Olive Oil Times.