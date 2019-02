'Walvis onder de vliegtuigen' kwam te laat, maar misschien ook te vroeg

De beide vliegtuigbouwers hadden een verschillende filosofie. "Airbus zei: we zien een grote stroom passagiers aankomen die met grote vliegtuigen tussen grote luchthavens willen vliegen. Boeing zei: we hebben juist kleinere vliegtuigen nodig die direct van het ene kleine vliegveld naar het andere vliegen en de grote luchthavens mijden, point to point, heet dat."

Airbus bouwde de enorme A380, Boeing de kleinere tweemotorige Dreamliner. Beide bedrijven bleken een beetje gelijk te krijgen, maar de Europese vliegtuigbouwer trok met de slecht verkopende A380 aan het kortste eind. "Dus Airbus zette de afgelopen jaren ook in op de kleinere A350, die ook point to point kan vliegen, om de concurrentie aan te gaan."

Paradepaardje

Grote viermotorige vliegtuigen lijken hun beste tijd gehad te hebben. Ook de Boeing 747 verdwijnt langzaam van de luchthavens. Maar misschien niet voor altijd.

"De Airbus A380 kwam te laat, maar misschien ook te vroeg", denkt Melkert. "Je ziet dat de passagiersstroom toeneemt, dat grote luchthavens willen uitbreiden maar dat niet meer kunnen. Misschien is er over tien jaar weer behoefte aan die heel grote vliegtuigen. Dan hoeft Airbus die ontwikkelingskosten niet meer opnieuw te maken." Die lopen al snel in de miljarden.

Dan moet Airbus straks nog wel over de productiemallen en vooral de technische kennis beschikken. De onderdelen van het toestel worden op verschillende plekken in verschillende landen gemaakt. "En de kennis die mensen hebben verdwijnt op den duur. Dat is een risico."

Voorlopig is het hoe dan ook einde verhaal voor nieuwe A380's. Vliegtuigspotter Gert Jan Staphorst vindt het nu al zonde. "Het is toch het paradepaardje van Airbus. Maar aan de andere kant, wie weet wat de vliegtuigbouwers de komende jaren weer voor nieuws ontwikkelen."