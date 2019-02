Vijf jaar cel voor man die eigen kinderen misbruikte

Een 44-jarige man uit Emmeloord heeft vijf jaar celstraf opgelegd gekregen van het gerechtshof in Leeuwarden voor het misbruiken van zijn drie jonge kinderen. De straf valt een jaar hoger uit dan de rechtbank eerder had bepaald.

Volgens het hof heeft de man de kinderen - van wie er twee nog kleuters waren - vijf jaar misbruikt. Het misbruik zou tussen 2010 en 2015 hebben plaatsgevonden. De eerste verdenking ontstond al in 2013, maar toen kon het Openbaar Ministerie de zaak niet hard maken. Volgens het hof heeft de man het misbruik daarna onverminderd doorgezet.

De kinderen zijn in 2015 uit huis geplaatst en ondergebracht in een pleeggezin. Volgens Omroep Flevoland vertelden de kinderen over het misbruik aan hun pleegouders.

De man maakte ook een grote hoeveelheid foto's en filmpjes van zijn twee zonen en dochter. De verklaring dat die voor medische doeleinden zijn gemaakt, achtte het hof ongeloofwaardig.