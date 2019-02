Zeker twaalf politiemensen gedood door autobom in Kashmir

In het Indiase deel van Kashmir zijn zeker twaalf politiemensen om het leven gekomen toen een zelfmoordterrorist zijn auto opblies naast een konvooi bussen waarin de agenten zaten. Zeker veertig agenten zijn gewond geraakt. Volgens sommige bronnen zijn er dertig doden. De Pakistaanse militante groep Jaish-e-Mohammed (JeM, ofwel het Leger van Mohammed) heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeÃĢist.

De bomauto ontplofte naast de bussen, terwijl die op de snelweg reden, zo'n 20 kilometer van de grote stad Srinagar. Een bus werd compleet verwoest, enkele andere raakten beschadigd.

Kernwapens

India beschuldigt Pakistan van steun aan de JeM, die strijdt voor aansluiting van heel Kashmir bij Pakistan en, breder nog, het stichten van een wereldwijd kalifaat. De aanslag leidt dan ook tot extra spanningen tussen India en Pakistan. Beide landen hebben een deel van Kashmir in handen, terwijl ze het hele grondgebied claimen. De landen hebben diverse oorlogen gevoerd over Kashmir, waar vooral moslims wonen.

Kashmir is sinds de onafhankelijkheid van India en Pakistan in 1947 over beide landen verdeeld. India en Pakistan hebben er twee keer oorlog over gevoerd, de laatste keer in 1965. Ook in 1999, toen beide landen al kernwapens hadden, brak er bijna nog een oorlog over Kashmir uit. Na de laatste oorlog zijn er in Indiaas Kashmir bij de strijd al zeker 40.000 doden gevallen.