Egyptische president mogelijk tot 2034 aan de macht door wetswijziging

Het parlement in Egypte heeft een grondwetswijziging goedgekeurd waarmee president Abdel Fattah al-Sisi tot 2034 aan de macht kan blijven. Ook is er een grotere rol weggelegd voor het leger in staatszaken.

In algemene termen is volgens de grondwetswijziging twee keer een verlenging van de termijn met vier tot zes jaar mogelijk. Maar alleen voor Sisi wordt een uitzondering gemaakt, waardoor hij twee extra termijnen van zes jaar als president kan aanblijven.

Abdel Fattah al-Sisi werd in 2014 gekozen tot president. Vorig jaar april werd hij herkozen; volgens de uitslag behaalde hij 97 procent van de stemmen. Dat hij zou winnen stond toen al vast, omdat serieuze oppositiekandidaten onder druk waren afgehaakt.

Greep op rechterlijke macht

In de wijzigingen van de grondwet die vandaag door het parlement zijn goedgekeurd, is ook opgenomen dat de president zelf hogere rechters mag benoemen. Op die manier kan hij het toezicht op wetsontwerpen door rechters beïnvloeden.

Ook krijgt het leger meer invloed, dat door de wijziging wordt gezien als "bewaker en beschermer van de Egyptische staat en democratie". Zo krijgen militaire rechtbanken meer macht bij de veroordeling van burgers.

De komende maanden worden de grondwetswijzigingen door een speciale commissie bestudeerd. Daarna volgt nog een landelijk referendum, waarin burgers zich kunnen uitspreken.

Mensenrechten

Human Rights Watch maakt zich zorgen over het voornemen van het Egyptische parlement. De mensenrechtenorganisatie zegt dat de grondwetswijziging de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht ondermijnt.