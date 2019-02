Rabobank maakt 3 miljard winst, schaamte bij topman over boete

Rabobank profiteert van de gunstige economische omstandigheden en heeft in een jaar ruim 3 miljard euro winst gemaakt. Dat is een plus van 12 procent vergeleken met een jaar geleden.

De bank heeft gesneden in de kosten. Er verdwenen bijna 1900 voltijdsbanen, oftewel 4 procent van het totaal. Er kwam meer spaargeld binnen, ondanks de historisch lage rentetarieven.

Deze week bleek dat Rabobank een boete heeft gekregen van 1 miljoen euro, omdat er fouten zijn gemaakt bij de controle op witwassen. De klantenbestanden waren niet op orde. Eerder moest ING een schikking betalen van 775 miljoen euro omdat de bank zijn poortwachtersfunctie niet goed vervult.

"Ik vind die boete heel erg vervelend", zegt topman Wiebe Draijer. "We willen het gewoon goed doen en dat hoort bij de functie van een bank als poortwachter. Eigenlijk vind ik de schaamtekant van die boete veel groter dan het bedrag zelf."

De bank is op zoek naar 250 werknemers extra om te helpen bij de controles. Er zijn nu al 1000 mensen aan de slag bij de klantencontrole, Customer Due Diligence geheten. Ook andere banken zijn hun controles aan het aanscherpen. ABN Amro zet 85 miljoen euro daarvoor opzij en huurt honderden extra medewerkers in.