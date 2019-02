OM eist behandeling voor man die vrouwen in Vondelpark met poep besmeurde

Een 42-jarige man die vijf vrouwen in het Amsterdamse Vondelpark heeft besmeurd met poep, moet zich psychisch laten behandelen. Dat eist het Openbaar Ministerie. Doet hij dat niet, dan wil justitie een celstraf van zes maanden.

De man was actief in 2017 en 2018. Hij besloop de vrouwen die in het park aan het fietsen of joggen waren, mishandelde hen en besmeurde ze met poep. In een aantal gevallen kwam de ontlasting in de mond, neus en ogen van de vrouwen terecht.

Zijn jongste slachtoffer was een meisje van 14 dat door het park fietste. Toen ze afstapte, werd ze door de man in haar knieholte getrapt, kreeg ze een klap en werd haar gezicht besmeurd.

Vies en vernederd

Volgens de officier van justitie voelen de vrouwen zich door de mishandeling "heel erg vies en heel erg vernederd". Bovendien had de zaak een grote impact, omdat vrouwen vanwege de mishandelingen het park gingen mijden. Justitie eiste daarom ook een werkstraf van 240 uur.

De verdachte ontkende vandaag in de rechtbank alle beschuldigingen. Volgens het OM zijn er genoeg aanwijzingen dat hij de dader is. Agenten hielden de man al langere tijd in de gaten en hebben gezien dat hij op straat poepte en de ontlasting oppakte en bewaarde. Ook voldoet de man aan het signalement en stond zijn auto tijdens verschillende incidenten bij het park geparkeerd.

De verdachte droeg de afgelopen negen maanden een enkelband, zodat in de gaten kon worden gehouden of hij zich hield aan een locatieverbod voor het Vondelpark. Volgens het OM heeft hij dat locatieverbod niet overtreden.