Ontbinding dreigt voor partij die Thaise prinses voordroeg

De politieke partij in Thailand die vorige week een prinses voordroeg als kandidaat-premier, wordt nu bedreigd in zijn voortbestaan. Eind februari beslist het constitutionele hof in Thailand of de partij, Thai Raksa Chart, zal worden ontbonden.

De kiescommissie vindt dat de partij geen bestaansrecht meer heeft, omdat de voordracht van prinses Ubolratana in strijd is met het democratisch systeem waarbij de koning het staatshoofd is.

Vrijwel onmiddellijk na de voordracht van zijn zus mengde de Thaise koning zich in het debat. Hij verklaarde de nominatie van de prinses ongepast omdat het politieke gebruik in Thailand voorschrijft dat het koningshuis boven de politiek staat. De partij en de prinses trokken daarop de kandidatuur in. De partij onderstreepte ook nog eens zijn loyaliteit aan de koning.

Conflict

Als de Thai Raksa Chart-partij werkelijk verboden wordt, zet dat de politieke tegenstellingen in Thailand nog meer op scherp en neemt de zorg toe over de vraag of de verkiezingen van maart eerlijk zullen verlopen.

De kandidatuur van prinses Ubolratane was in meerdere opzichten opmerkelijk. Het was de eerste keer dat een prinses de politiek wilde ingaan en bovendien koos ze voor de partij van de vroegere premier Thaksin, die door de koningsgezinde vleugel in Thailand wordt verafschuwd.