Catalaanse leider antwoordt niet: ik ben een politiek gevangene

De belangrijkste verdachte in het proces tegen de Catalaanse leiders achter het onafhankelijkheidsreferendum weigert vragen van de aanklagers te beantwoorden. Oriol Junqueras, voormalig voorzitter van de Catalaans-nationalistische partij ERC, zei vandaag voor de rechter dat hij zichzelf beschouwt als een politieke gevangene.

Deze week is bij het hooggerechtshof in Madrid het proces begonnen tegen Junqueras en elf andere Catalaanse leiders. Het is een van de grootste strafprocessen in de Spaanse geschiedenis. De twaalf Catalanen worden gezien als de architecten van het door het Constitutioneel Hof verboden referendum, dat in oktober 2017 toch werd doorgezet. Ze worden verdacht van rebellie, opruiing en misbruik van belastinggeld. Tegen Junqueras is de zwaarste straf geëist: 25 jaar.

De Catalaan, die nog altijd zeer populair is, zei in de rechtszaal dat hij vanwege zijn ideeën, en niet voor zijn daden wordt vervolgd. Daaruit concludeerde hij dat hij een politiek gevangene is.

Kluif

Junqueras heeft er eerder op gehamerd dat er geen geweld is gebruikt. Volgens NOS-correspondent Zoutberg legt hij daar niet voor niets de nadruk op. "Volgens de wet moet er voor een veroordeling voor rebellie of opruiing sprake zijn van een element van geweld. Het wordt nog een hele kluif voor de aanklagers om dat te bewijzen."

Zoutberg zegt dat de aanklagers vinden dat het afsturen van mensenmassa's op afzettingen neerkomt op geweld. "Datzelfde geldt in hun ogen voor het klimmen op gesloopte politieauto's."

De komende tijd worden 500 politici en ambtenaren gehoord. Ook oud-premier Rajoy zal verschijnen.