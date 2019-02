Bruins overleeft motie van wantrouwen

Minister Bruins voor Medische Zorg heeft in de Tweede Kamer een motie van wantrouwen overleefd. Die was ingediend door de SP, vanwege de problemen met de acute zorg in Flevoland na het faillissement van het ziekenhuis in Lelystad.

De motie werd gesteund door de PVV, de Partij voor de Dieren en Denk, lang niet genoeg voor een meerderheid.

Volgens Kamerlid Van Gerven van de SP is de volksgezondheid in de provincie in het geding. Mensen moeten te ver reizen en ook ambulances zijn te lang onderweg. "De SP is klaar met deze minister", zei Van Gerven, die wil dat de spoedeisende hulp en acute verloskunde in Lelystad direct weer geopend worden.

Langer dan een uur

Bruins is dat niet van plan. Volgens hem zijn de ambulances nog steeds binnen de norm van 15 minuten bij een patiënt. Uit cijfers van de GGD Flevoland blijkt dat ze sinds de sluiting wel langer onderweg zijn met een patiënt naar een ziekenhuis. Vanaf Urk soms langer dan een uur. Maar de minister hamert vooral op het eerste deel van de rit, en die duurt ook op Urk niet langer dan 15 minuten.

Toch zijn ook andere partijen in de Tweede Kamer bezorgd over de aanrijtijden van ambulances in Flevoland, bleek gisteren tijdens een debat.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Bruins een motie van wantrouwen overleeft. In oktober zegde de PVV het vertrouwen in hem op, vanwege zijn afwachtende houding na de faillissementen van de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis. Ook toen werd de motie door een deel van de oppositie gesteund.