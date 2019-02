KWF betrekt ouders bij nieuwe inentingscampagne baarmoederhalskanker

KWF Kankerbestrijding begint morgen met een online campagne om ouders van 12- en 13-jarige meisjes ervan te overtuigen hun dochters te laten vaccineren tegen het HPV-virus. De organisatie zegt dat de HPV-prik honderden ziekte- en sterfgevallen kan voorkomen. De prik verkleint de kans op baarmoederhalskanker met 75 procent.

Momenteel is minder dan de helft van de 14-jarige meisjes ingeënt. De directeur van KWF Johan van de Gronden vindt dat een zorgwekkend aantal: "Voorkomen is altijd beter dan genezen. Het leed dat kanker veroorzaakt, kunnen we met een prik voorkomen." Van de Gronden kaart ook de zorgen van veel ouders aan: "Er doen veel fabeltjes de ronde over dit onderwerp. Er zijn geen noemenswaardige bijwerkingen; het krijgen van kanker is veel ingrijpender".

Onzinverhalen

De fabels waar Van de Gronden naar verwijst zijn de verhalen die rondgaan over de bijwerkingen van de inenting, waaronder ernstige vermoeidheid en hoofdpijn. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RVIM) vond echter geen verband met het vaccin. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het vaccin goede bescherming geeft tegen het ontstaan van baarmoederhalskanker.

Het RVIM waarschuwde vorig jaar voor de kans op tientallen extra, onnodige doden door baarmoederhalskanker. Meisjes die 16 jaar zijn en zich niet voor HPV hebben ingeënt krijgen een herinneringsoproep en kunnen alsnog de prik halen.

Daling populariteit inenting

De Tweede Kamer wil dat er meer gedaan wordt om ouders te overtuigen dat ze hun kinderen tegen verschillende ziektes laten inenten, want de vaccinatiegraad is de afgelopen jaren gedaald. Kinkhoest en mazelen zijn hierdoor weer opgedoken in Nederland.

Staatssecretaris van Volksgezondheid Blokhuis (ChristenUnie) wil indringende gesprekken voeren met ouders. Onder andere de SP vindt dat niet genoeg: "Laat maar zien wat er gebeurt als je niet vaccineert. Hoe een kind eruit ziet dat onder de mazelen zit of de bof heeft gehad en wat dit vervolgens met mensen doet".

De Tweede Kamer debatteert sinds 11:00 uur over dit onderwerp.