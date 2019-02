Talpa neemt tijdschriften Linda over en Linda de Mol gaat Net5 leiden

Mediabedrijf Talpa van John de Mol neemt de tijdschriften van Linda over van uitgeverij Sanoma. Per 1 maart vallen ook de website Lindanieuws en videoplatform Linda.tv onder de vlag van Talpa.

Talpa zegt een "nieuwe parel in het portfolio" te hebben bemachtigd. Het mediabedrijf wil investeren in de groei en uitbreiding van Linda op verscheidene platforms, zoals radio en televisie. Linda de Mol wordt daarnaast samen met hoofdredacteur Jildou van der Bijl creatief directeur van Net5, dat nog meer een vrouwenzender moet worden.

De samenwerking tussen de tv-zender en het tijdschrift, allebei eigendom van Talpa, is geen nieuw idee. "De combinatie is al jaren geleden vaker ter sprake gekomen", zegt Linda de Mol in haar eigen blad. "Het zijn twee vrouwenmerken die samen iets heel speciaals en goeds zouden kunnen opleveren. Het is ons streven een paar programma's te bedenken en te ontwikkelen waar vrouwen Net5 bewust voor opzoeken."

Begin dit jaar werd al bekend dat John de Mol zijn zus vroeg over te stappen van RTL naar Talpa. Vanaf juli gaat ze op SBS6 programma's als Postcodeloterij Miljoenenjacht en Weet Ik Veel presenteren. Eerder bond Talpa presentatrice Wendy van Dijk en radio-dj Gerard Ekdom ook al aan zich.