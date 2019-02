Zeker 20 doden in goudmijn Zimbabwe

In Zimbabwe zijn zeker 23 mensen omgekomen in een goudmijn in het midden van het land. De slachtoffers zijn mensen die op eigen houtje de mijn in waren gegaan, zonder de vereiste veiligheidsmaatregelen te treffen.

Door overvloedige regenval brak een damwand in de buurt van de goudmijn door, waardoor die onder water liep.

De politie vreest dat er meer slachtoffers zijn. Volgens een tv-zender waren 38 mensen de mijn ingegaan. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door het nog steeds stijgende water.

In het land komt het vaak voor dat ongeoefende mannen en vrouwen, en soms ook kinderen, met een gebrekkige uitrusting in mijnen hun geluk beproeven.