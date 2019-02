Sri Lanka zoekt (mannelijke) beul om executies te hervatten

Met een krantenadvertentie zoekt Sri Lanka twee nieuwe beulen. Het land wil na jaren de doodstraf weer invoeren, maar is nog op zoek naar personeel.

De vereisten zijn beperkt: sollicitanten moeten staatsburgers tussen de 18 en 45 zijn, een middelbareschooldiploma hebben en man zijn; vrouwen zouden te emotioneel zijn voor het werk. Ook is een veroordeling taboe en moeten gegadigden "een uitstekende geestelijke gesteldheid" hebben.

Aan de baan is een maandsalaris verbonden van 140 euro, wat bovengemiddeld is voor een Sri Lankaanse ambtenaar.

Zerotolerancebeleid

Sri Lanka kent sinds 1977 een moratorium op executies. De doodstraf wordt nog wel opgelegd, maar automatisch omgezet in levenslang.

Geïnspireerd door het zerotolerancebeleid van zijn Filipijnse ambtgenoot Duterte wil president Sirisena de doodstraf weer gaan uitvoeren. Drugscriminelen verdienen volgens hem de strop.

De vorige beul vertrok in 2014 door een promotie, naar verluid opgelucht dat hij nooit iemand had terechtgesteld. Een opvolger vinden was moeilijk: twee kandidaten werden ontslagen omdat ze ongeoorloofd afwezig waren, een derde nam ontslag toen hij de galg voor het eerst zag.

Kandidaten hebben nu twee weken om zich te melden. Volgende maand moeten de eerste sollicitatiegesprekken plaatsvinden.