Nederlandse economie groeit met 2,5 procent; Duitsland net niet in recessie

De Nederlandse economie is in 2018 met 2,5 procent gegroeid. Dat is de een-na-hoogste groei in de afgelopen tien jaar, maar wel iets minder dan de groei in 2017. Die was toen 2,9 procent.

Vooral in het derde kwartaal vertraagde de groei, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In het laatste kwartaal trok de groei weer wat aan. Op kwartaalbasis groeide de economie in het vierde kwartaal met 0,5 procent.

Vooral consumenten trokken flink de portemonnee. Ze gaven afgelopen jaar 2,5 procent meer uit aan met name auto's en elektrische apparaten. Bij bedrijven was er met name groei in de bouw en de zakelijke dienstverlening.

Recessie

Duitsland is net aan een recessie ontsnapt. In het derde kwartaal was er krimp, in het vierde kwartaal kwam de groei op 0 procent uit. Voor een officiƫle recessie zijn er twee kwartalen van krimp nodig. Op jaarbasis groeide de Duitse economie met 1,4 procent.

Het CBS meldde vandaag ook dat de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt verder toeneemt. Voor elke honderd werklozen zijn er inmiddels tachtig vacatures beschikbaar.

Economen verwachten dat de groei van de economie in Nederland doorzet, maar wel in een lager tempo. Het Centraal Planbureau verwacht voor 2019 een groei van 2,2 procent.