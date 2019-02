Artsen positiever over chemotherapie tijdens zwangerschap

Het behandelen van zwangere vrouwen blijkt minder schadelijk voor de baby dan vroeger werd aangenomen. De resultaten van een onderzoek onder 1200 zwangere vrouwen met kanker zijn hoopgevend, zegt gynaecoloog in opleiding Jorine de Haan, die op het onderwerp promoveert. De Haan werkt in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam.

Vroeger stonden artsen huiverig tegenover het toepassen van chemotherapie bij zwangere vrouwen. Tegenwoordig heerst de mening dat van behandeling niet per se hoeft te worden afgezien, op voorwaarde dat dat in een gespecialiseerde kliniek gebeurt.

In Nederland krijgen jaarlijks tussen de 170 en 300 zwangere vrouwen kanker. Behandeling loont, leert het onderzoek, want zo'n 90 procent van de vrouwen brengt een levend geboren kind ter wereld. Verder neemt de overlevingskans van die kinderen toe.

Tegelijkertijd brengt chemotherapie tijdens de zwangerschap risico's met zich mee. Zo is er de kans op vroeggeboorte of een te laag gewicht van de baby, waardoor opname op de intensive care noodzakelijk is.