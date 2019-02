Oud-voetballer Abdellaoui: schutters dachten dat ik mijn zwager was

Oud-voetballer Yassine Abdellaoui zegt dat de kogels waarmee hij vorige week werd neergeschoten, bedoeld waren voor zijn zwager. "Ze moeten hebben gedacht dat ik hem was", zegt hij vanuit een ziekenhuisbed tegen EenVandaag.

Abdellaoui werd op 6 februari in Amsterdam door meerdere kogels geraakt in zijn been. Hij verklaarde een paar dagen later al via zijn advocaat dat de mislukte liquidatie een vergissing moest zijn.

Volgens de oud-voetballer moet hij zijn aangezien voor de man van zijn zus toen hij een auto kwam terugbrengen. "Ik kwam de sleutel terugbrengen. Daar hebben ze geprobeerd me neer te schieten, om me af te maken. Toen kwam meteen bij me op: dit is voor mijn zwager. Er zijn mensen die hem op willen ruimen. Dat is bizar, niet te bevatten."

'Geen signalen'

Abdellaoui zegt niet te weten waarom zijn zwager het doelwit van een liquidatie was. "Ik had geen signalen dat hij in de zware criminaliteit zit." De politie sluit niet uit dat er inderdaad iemand anders doelwit was, maar zegt dat het te vroeg is om al conclusies te trekken.

De oud-voetballer ligt nog in het ziekenhuis. Een van de bloedvaten in zijn been is onherstelbaar beschadigd. Yassine Abdellaoui speelde in het verleden bij Willem II, NAC, De Graafschap en andere clubs. Met een andere oud-voetballer werd hij verdacht van het witwassen van drugsgeld. Na een jarenlange procedure sprak het gerechtshof Abdellaoui hiervan in 2014 vrij.